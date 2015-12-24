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«النهار» تفاوض محمود سعد للتراجع عن رفض تجديد عقده

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«النهار» تفاوض محمود سعد للتراجع عن رفض تجديد عقده «النهار» تفاوض محمود سعد للتراجع عن رفض تجديد عقده

الإعلامي محمود سعد

كتبت: إنجي لطفي

علمت وكالة أنباء ONA، من مصادرها، أن قناة النهار تفاوض الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج ” أخر النهار”، للتراجع عن قراره برفض تجديد التعاقد، وذلك بعدما طلبت القناة منه تغيير اسم البرنامج، وتغيير السياسة التحريرية بهدف تقليل جرعة السياسة .

وأضافت المصادر، أن “النهار” تتمسك باستمرار سعد، وتجديد تعاقده بالقناة لكن الأخير رفض التجديد بسبب مطالب القناة بتغيير سياسة البرنامج، وهو ما رفضه جملة وتفصيلًا.

وتابعت المصادر، أن قرار رحيل سعد عن القناة، سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أن القناة مازالت في مرحلة المفاوضات معه .

 

 

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