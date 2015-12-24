القبض على تاجر سلاح ومخدرات وعاطل بحوزته 200 قرص مخدر بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التل الكبير من القبض على عاطل يقوم بالاتجار فى الأسلحة والمخدرات وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات وبرفقته 5 من زبائنه.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام "السيد.ع.أ" 39 سنة عاطل مقيم بلبيس ــ الشرقية سبق اتهامه فى القضية رقم 10337 لسنة 2013 إدارى مركز بلبيس ــ الشرقية " بتهمة "قتل" بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامه بالتردد على دائرة المركز واستئجار مسكناً بناحية منشية عرابى بالوكالة ــ دائرة المركز لمزاولة نشاطه غير المشروع وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بالمسكن المشار إليه وبحوزته بندقية إلى غربى عيار 7.62 × 56 تحمل أرقام 5390 وخزينة بها 22 طلقة من ذات العيار و2 فرد خرطوش و8 طلقات لذات العيار و12 طلقة قناصة و3 طلقات غربى وخزينة غربى بدون طلقات وكمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى 20 جراما.

وتم ضبط بمسكنه عدد من المترددين عليه لشراء الأسلحة والمواد المخدرة وهم "إسلام.ص. أ " 25 سنة عاطل مقيم بلبيس ــ الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 26155 لسنة 2012 جنح مستأنف بلبيس ــ الشرقية، والمقضى فيها بالحبس 3 شهــور بتهمة " ضرب " و"إبراهيم.ح. م " 31 سنة عاطل مقيم تل البلد ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4554 لسنة 2012 جنح مركز التل الكبير بتهمة " تبديد " والمقضى فيها بالحبس 3 شهــور و"محمد. أ. أ " 28 سنة عاطل مقيم بلبيس ــ الشرقية وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

و"محمد.س.ن" 28سنة عاطل مقيم بلبيس ــ الشرقية وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية و"كامل. ن.س " 21 سنة عاطل مقيم تل البلد ــ التل الكبير وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما أقر المتهمون المضبوطون برفقته بترددهم عليه لشراء الأسلحة والمواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فى سياق متصل، ألقت مباحث القنطرة غرب بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 200 قرص مخدر بقصد الاتجار، حيث تم القبض على "مصطفى.س.م" 24سنة عاطل مقيم أبوجريش– دائرة مركز أبوصوير وبحوزته 200 قرص مخدر ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وتليفون محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.