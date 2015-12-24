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ضبط نصف طن "جبنة بيضاء" غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية

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ضبط نصف طن "جبنة بيضاء" غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية ضبط نصف طن "جبنة بيضاء" غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث من ضبط سيارة محملة بنصف طن "جبنة بيضاء" غير صالح للاستهلاك الآدمى بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط السيارة رقم" 151788 " نقل الدقهلية قيادة " السيد. ع. ع " 45سنة سائق مقيم المنزلة ــ الدقهلية محملة بـ47 عبوة جبنة بيضاء بلغ إجمالى وزنها حوالى "نصف طن" يظهر عليها علامات العفن والتلف، وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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