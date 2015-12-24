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وزير الإسكان: اليوم آخر موعد لحجز أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

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وزير الإسكان: اليوم آخر موعد لحجز أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وزير الإسكان: اليوم آخر موعد لحجز أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لحجز أراضى المرحلة الثالثة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، بانتهاء مدة الأسبوع، التى منحها مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الإسكان، فى بيان صحفى، أنه بعد انتهاء هذه المدة سيغلق باب الحجز، وأى قطع أراض متبقية فى المدن المطروح بها الأراضى، سيتم طرحها فى القرعة المميزة للمصريين بالداخل، بالنظام الجديد، حيث تكون أسبقية الحجز لأعلى مقدم يتم دفعه، مؤكداً أن هذه القطع من الأراضى المميزة.
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