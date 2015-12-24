نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى قرية القبيصات

طالب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج باتخاد الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى قرية القبيصات والنجوع المجاورة لها، وذلك لتخفيف العبء على المسنين من منتفعى الضمان الاجتماعى والذين يتكبدون جهدا كبيرا للانتقال إلى قرى مجاورة لصرف معاشهم الشهرى أو أية مساعدات تقدمها لهم الدولة.

كما طالب النائب البرلمانى، المحافظ بإصدار تعليماته لإنشاء وحدة بيطرية بقرية نجع حمد والتى سبق وأن خصصت المحافظة لها قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء المشروع إلا أنه لم يتم حتى الأن .