أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى قرية القبيصات

Google+ Print
نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى قرية القبيصات نائب طهطا بسوهاج يطالب بإنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى قرية القبيصات
طالب مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج باتخاد الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدة اجتماعية لخدمة أهالى قرية القبيصات والنجوع المجاورة لها، وذلك لتخفيف العبء على المسنين من منتفعى الضمان الاجتماعى والذين يتكبدون جهدا كبيرا للانتقال إلى قرى مجاورة لصرف معاشهم الشهرى أو أية مساعدات تقدمها لهم الدولة.

كما طالب النائب البرلمانى، المحافظ بإصدار تعليماته لإنشاء وحدة بيطرية بقرية نجع حمد والتى سبق وأن خصصت المحافظة لها قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء المشروع إلا أنه لم يتم حتى الأن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365