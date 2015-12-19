أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خالد مشعل يلتقى بالرئيس التركى فى إسطنبول

Google+ Print
خالد مشعل يلتقى بالرئيس التركى فى إسطنبول خالد مشعل يلتقى بالرئيس التركى فى إسطنبول

>أعلنت حركة "حماس" الإسلامية أن رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل اجتمع مساء اليوم السبت، بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى قصر يلدز الرئاسى فى إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن الحركة ، أن اللقاء تم خلاله "مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية بالمنطقة، حيث ساده أجواء إيجابية".

وأضاف البيان أنه "جرى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى موسعة خلال الأيام القادمة".

وجاء اللقاء بين مشعل وأردوغان بعد إعلان تركيا وإسرائيل أمس عن قرب توصلهما لاتفاق بشأن إعادة تطبيع العلاقات بينهما.

وتوترت علاقات تركيا وإسرائيل عقب هجوم اعترضت الأخيرة فيه سفينة تركية كانت فى طريقها إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس صيف عام .2010

وسبق أن اشترط أردوغان لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل رفعها الحصار المفروض على قطاع غزة, وهو ما أكدت إسرائيل على رفضه مرارا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365