خالد مشعل يلتقى بالرئيس التركى فى إسطنبول

>أعلنت حركة "حماس" الإسلامية أن رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل اجتمع مساء اليوم السبت، بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى قصر يلدز الرئاسى فى إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن الحركة ، أن اللقاء تم خلاله "مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية بالمنطقة، حيث ساده أجواء إيجابية".

وأضاف البيان أنه "جرى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى موسعة خلال الأيام القادمة".

وجاء اللقاء بين مشعل وأردوغان بعد إعلان تركيا وإسرائيل أمس عن قرب توصلهما لاتفاق بشأن إعادة تطبيع العلاقات بينهما.

وتوترت علاقات تركيا وإسرائيل عقب هجوم اعترضت الأخيرة فيه سفينة تركية كانت فى طريقها إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حماس صيف عام .2010

وسبق أن اشترط أردوغان لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل رفعها الحصار المفروض على قطاع غزة, وهو ما أكدت إسرائيل على رفضه مرارا.

>