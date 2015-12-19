قوات الأمن تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة بمركز المحلة

تكثف المباحث الجنائية بالمحلة جهودها لكشف غموض العثور على جثه شخص يدعى "عاصم .ب " – مقيم بقرية أبو على التابعة لمركز المحلة داخل شقة بمنطقة مبارك دائرة المركز وبها جرح نافذ بالرقبة.

كان العميد طارق داود مأمور قسم شرطة قاطور قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة المذكور بها جرح نافذ بالرقبة يرتدى ملابسه كاملة داخل شقة يمتلكها أقباط بمنطقه مبارك دائرة المركز ،وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة ، كما انتقل أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة لمكان الواقعة لمناظرة الجثة وأمر بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات وقرر نقل الجثة لمستشفى المحلة العام لتشريحها لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعه.

> تحرر محضر بالواقعة واخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وشكل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بقيادة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ويكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.

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