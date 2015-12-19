"إنتل: الطالب المصرى الفائز بالمركز الأول عربيا يعمل على المشروع منذ عامين

قال وسيم أحمد العبد مدير معرض إنتل مصر للعلوم و الهندسة، إن الطالب الذى حقق الفوز بالمركز الأول فى المسابقة التى أقيمت فى الإسكندرية تحت عنوان إنتل للعلوم 2015، كان يعمل على المشروع منذ سنتين، موضحا أنه طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الخديوية.

وأضاف وسيم لـ"اليوم السابع"، أن فوز الطالب بالمركز الأول بين مجموعة الدول العربية المشاركة يعد طفرة ونموذج مشرف، موضحا أنه حتى الآن لم يحصل على براءة اختراع للمشروع من أكاديمية البحث العلمى.

وكان الطالب محمد أيمن محمد عبد اللطيف فاز بالمركز الأول فى المسابقة عن مشروع "عزل خلايا سرطان الرئة".