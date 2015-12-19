بالفيديو..أبو عيطة: سأقاضى كل وسائل الإعلام التى اتهمتنى بالفساد

توعد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، الأسبق، وسائل الإعلام كافة المقروءة والمرئية التى نشرت اسمه على خلفية تورطه فى قضية فساد بالملاحقة القضائية، قائلا: "لكل المواقع والقنوات والإعلام لن أترك واحدا فيهم.. أنا فاضى ليهم.. وسأرفع دعوة على كل من ذكر هذا الكلام فى مانشيتات الصحف والقنوات".

وأضاف "أبو عيطة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه لا صحة لما يقال بأن الاتهامات منقولة عن بيان صادر من النيابة، وتابع:" والله لن أترك كل من ذكرنى بكلمة فى هذا الموضوع .. وأنا متأكد من براءتى.. عجبى على بلد الحرمية فيه بيندهوا على الشرفاء امسك شريف".

وأكد أبو عيطة أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين للرد على حادث "الإفك" - حسب وصفه- وتابع:" إلى كل من يتغوط علينا من بعض المواقع والقنوات اتقوا الله فينا.. للأسف بعض وسائل الإعلام تحولت إلى مراحيض عامة.. انتقلنا من مراحل التكفير الدينى إلى مراحل التكفير الوطنى".