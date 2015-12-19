أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..أبو عيطة: سأقاضى كل وسائل الإعلام التى اتهمتنى بالفساد

Google+ Print
بالفيديو..أبو عيطة: سأقاضى كل وسائل الإعلام التى اتهمتنى بالفساد بالفيديو..أبو عيطة: سأقاضى كل وسائل الإعلام التى اتهمتنى بالفساد
توعد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، الأسبق، وسائل الإعلام كافة المقروءة والمرئية التى نشرت اسمه على خلفية تورطه فى قضية فساد بالملاحقة القضائية، قائلا: "لكل المواقع والقنوات والإعلام لن أترك واحدا فيهم.. أنا فاضى ليهم.. وسأرفع دعوة على كل من ذكر هذا الكلام فى مانشيتات الصحف والقنوات".
>

وأضاف "أبو عيطة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه لا صحة لما يقال بأن الاتهامات منقولة عن بيان صادر من النيابة، وتابع:" والله لن أترك كل من ذكرنى بكلمة فى هذا الموضوع .. وأنا متأكد من براءتى.. عجبى على بلد الحرمية فيه بيندهوا على الشرفاء امسك شريف".

وأكد أبو عيطة أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين للرد على حادث "الإفك" - حسب وصفه- وتابع:" إلى كل من يتغوط علينا من بعض المواقع والقنوات اتقوا الله فينا.. للأسف بعض وسائل الإعلام تحولت إلى مراحيض عامة.. انتقلنا من مراحل التكفير الدينى إلى مراحل التكفير الوطنى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه