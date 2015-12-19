مجلس "الصحفيين" يقرر بالإجماع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحمد موسى

قرر مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحمد موسى، خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، الذى عقده لمناقش الشكاوى المقدمة من المخرج خالد يوسف ومسعد فوده نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، و محمد العدل ممثلا عن جبهة الابداع، وأكثر من 57 صحفيا من أعضاء النقابة بشأن مخالفة الصحفي أحمد موسي لميثاق الشرف الصحفي وانتهاكه للمهنة وحرمه الحياة الخاصة، والتشهير بالمواطنين وتكرار تعديه على مؤسسة النقابة .

وناشد المجلس لجنة التحقيق النقابية بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه.

كما قرر المجلس، إحالة الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء بشأن الأداء المهنى لعدد من المواقع ومخالفة زملاء صحفيين لميثاق الشرف الصحفي وتعديهم بالقول على زملائهم، للجنة تحقيق نقابية.

وطالب المجلس الزملاء الصحفيين بالتعامل بمسئولية تجاه القضايا العامة والالتزام بميثاق الشرف الصحفى والحفاظ على الحياة الشخصية للمواطنين باعتبارها الحق الأولى بالرعاية.

> وشدد المجلس على أن ضبط الأداء الإعلامى لن يتم إلا عبر إصدار التشريعات الصحفية والتي بات إصدارها ضرورة ملحة، داعيا جميع الزملاء لوقف الملاسنات والمهاترات والتراشق فيما بينهم وإعطاء أولوية أولى لقضايا الوطن والمواطن.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، رفضه للإجراءات التي اتخذتها إدارة المصرى اليوم في حق الزملاء بما يمثل إخلالاً بالاتفاق الأخير الذي عقدته النقابة مع إدارة الجريدة، مشددا على أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الزملاء واتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية التي تحفظ للزملاء حقوقهم في مواجهة محاولات الجريدة المتكررة بفصل عدد من الصحفيين والعصف بحقوق آخرين.

وطالب مجلس النقابة، الزميلين محمد السيد صالح رئيس تحرير المصرى اليوم، وإيهاب الزلاقى رئيس التحرير التنفيذى، بتحمل مسئوليتهما للحفاظ على حقوق زملائهما بالجريدة .

وقرر المجلس إحالة الزميلين سعيد وهبة رئيس تحرير الدستور، وولاء الشيخ رئيس التحرير التنفيذى، للتحقيق بشأن مخالفتهما لميثاق الشرف الصحفي وتعديهما على حقوق الزملاء بالجريدة .

وقرر المجلس إخطار المؤسسات الصحفية والصحف بإرسال كشوف بأسماء الزملاء المتدربين تنفيذا للائحة النقابة والتى تقصر القيد على الزملاء الواردة أسماءهم بالكشوف .

وناقش المجلس قضية الزملاء المحبوسين والمحتجزين وجدد المجلس مطالبته للداخلية بالسماح بزيارة وفد من النقابة للزملاء للإطلاع على أحوالهم، كما جدد المجلس مطالبته بالإفراج الصحى عن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية عاجلة وتحسين أوضاع بقية الزملاء.

كما دعا المجلس الزملاء لحضور حفل التفوق الصحفى لعام 2015 والذي تقيمه النقابة مساء يوم الخميس القادم 24 ديسمبر بالمسرح الكبير بالنقابة .