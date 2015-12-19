جامعة المنصورة تنظم لقاء تعريفيا للملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين

نظمت اللجنة العليا للملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين بجامعة المنصورة، اللقاء التعريفى الخاص بقاعة الدكتور أبو النجا بكلية الطب لطلاب الكليات المختلفة، والذى تنظمه الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة.

حضر كل من وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكليات الطب البيطرى والآداب والتربية الرياضية والزراعة والصيدلة والطب، وبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومديرو مكاتب متابعة الخريجين ومراكز التدريب بالكليات المختلفة بالجامعة، وذلك للتعريف بأهداف الملتقى وفعالياته والدعوة للمشاركة فيه.

وتم اقتراح العديد من سبل التعاون بين الكليات المختلفة خلال الملتقى، وذلك للاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل المتاحة بالجامعة لتدريب مجانى فى كافة القطاعات، كما تم استعراض بعض الخدمات والأنشطة والخبرات التى تقدمها الكليات للخريجين وطلاب السنوات النهائية فى المجالات والمهارات المختلفة لسوق العمل.

كما تم الاتفاق على تنفيذ العديد من القوافل وحملات التوعية حول ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال التعاون المشترك بين كليات الزراعة والآداب والتربية الرياضية والتربية النوعية والصيدلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لربط المجتمع الخارجى بالجامعة، وأبدى الحضور تفاعلهم الإيجابى من خلال طرح العديد من الأفكار حول الملتقى وحاجة الخريجين من التدريب والتأهيل والوظائف فى التخصصات المختلفة، وأبدى الخريجون استعدادهم للمشاركة فى تنظيم فعاليات الملتقى ودعوة زملائهم للحضور والاستفادة من الفعاليات المثمرة التى يطرحها الملتقى.

وأشار الحضور للأهمية القومية للملتقى وحاجة الخريجين لعقد مثل تلك الملتقيات لأكثر من مرة على مدار العام، وذلك من أجل التعرف على طبيعة متطلبات سوق العمل من الخريجين وتغيير مفاهيم الخريجين حول ثقافة العمل الحر.