أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أغذية مهمة لزيادة الوزن

Google+ Print
أغذية مهمة لزيادة الوزن أغذية مهمة لزيادة الوزن
يهتم معظم الناس بكيفية إنقاص أوزانهم وإزالة الكيلوجرامات الإضافية التى اكتسبوها، وهناك آخرون أيضًا يعانون من النحافة ويريدون اكتساب القليل من الوزن ويلجأون إلى تناول الأغذية والوجبات السريعة.
>فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن بعض الأغذية المهمة للأشخاص الذين يعانون من النحافة، ويرغبون فى زيادة وزنهم، وتشمل:

1- سمك السلمون


>ينصح الخبراء بتناول قطعتين من سمك السلمون كل يوم، وهذا سيضمن الحصول على البروتين السليم ويساعد على زيادة الوزن.

2- زبدة الفول السودانى


>وضع زبدة الفول السودانى على الخبز يوفر لك ما يقرب من 192 سعرًا حراريًا بالإضافة إلى أنها تحتوى على مستويات مرتفعة من البروتين.

3- البيض


>يعتبر البيض من الأغذية المهمة التى تحتوى على البروتين، وفيتامينات A، D، E والكولسترول الجيد.

4- المكرونة


>المكرونة تحتوى على مستوى مرتفع من السعرات الحرارية والكربوهيدرات لذلك يمكن أن تكون بمثابة وجبة صحية ترفع من الوزن للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365