أغذية مهمة لزيادة الوزن

يهتم معظم الناس بكيفية إنقاص أوزانهم وإزالة الكيلوجرامات الإضافية التى اكتسبوها، وهناك آخرون أيضًا يعانون من النحافة ويريدون اكتساب القليل من الوزن ويلجأون إلى تناول الأغذية والوجبات السريعة.

>فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن بعض الأغذية المهمة للأشخاص الذين يعانون من النحافة، ويرغبون فى زيادة وزنهم، وتشمل: 1- سمك السلمون

>ينصح الخبراء بتناول قطعتين من سمك السلمون كل يوم، وهذا سيضمن الحصول على البروتين السليم ويساعد على زيادة الوزن. 2- زبدة الفول السودانى

>وضع زبدة الفول السودانى على الخبز يوفر لك ما يقرب من 192 سعرًا حراريًا بالإضافة إلى أنها تحتوى على مستويات مرتفعة من البروتين. 3- البيض

>يعتبر البيض من الأغذية المهمة التى تحتوى على البروتين، وفيتامينات A، D، E والكولسترول الجيد. 4- المكرونة

>المكرونة تحتوى على مستوى مرتفع من السعرات الحرارية والكربوهيدرات لذلك يمكن أن تكون بمثابة وجبة صحية ترفع من الوزن للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

شبكةعيونالإخبارية

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