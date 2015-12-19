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عاطل يتهم شخصين بخطف ربة منزل فى الإسماعيلية

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عاطل يتهم شخصين بخطف ربة منزل فى الإسماعيلية عاطل يتهم شخصين بخطف ربة منزل فى الإسماعيلية
اتهم عاطل شخصين بخطف ربة منزل داخل سيارة أثناء قيامه بتوصيلها على دراجة بخارية بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من "حسام .أ . ع" 23 سنة عاطل مقيم طوخ القليوبية يقول فى بلاغه أنه أثناء قيامه بتوصيل "رحاب . إ . ط" 28 سنة ربة منزل مقيمة المستقبل دائرة مركز أبوصوير إلى منزلها مستخدما دراجته البخارية فى توصيلها فوجئ بقيام السيارة رقم (106675) ملاكى الإسماعيلية تعترض طريقهما ونزول شخص من السيارة وضرب الفتاة وخطفها ووضعها داخلها ثم لاذوا بالفرار.

تمكن رجال المباحث من ضبط السيارة عقب ارتكاب الواقعة وتبين السيارة بداخلها شخصين هما "أحمد .م . ع" 27 سنة عاطل مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية سائق السيارة مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا بتهم "إيصال أمانة وقتل خطأ" بإجمالى أحكام 6 سنوات و6 أشهر جنح مركز أبوكبير شرقية وبرفقته "إسلام .م . أ" 25 سنة دبلوم صنايع مقيم الشهداء دائرة قسم ثانى سابق اتهامه فى القضية رقم 1195 لسنة 2012 جنايات أول الإسماعيلية بتهمة "قتل" وبرفقتهما الفتاة المبلغ عنها.

وباستجوابهما تحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، قالا إنهما اصطحبا الفتاة من أحد العقارات بمساكن مبارك خلف سوق الجملة بمدينة المستقبل وأنهما اتفقا معها على ممارسة الرذيلة بمحض إرادتها مقابل 50 جنيها، وذلك بشقة المتهم الأول بناحية أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية .

وأضافا أنهما أثناء نزولهما من العقار تصادف وجود المبلغ فرفضنا أن نصطحبه معنا فقام بإبلاغ الشرطة.

وأكدت المبلغة أن جميع ما جاء فى بلاغ المبلغ صحيح، وأنها كانت برفقته، وأن المتهمين قاما بخطفها.

وبالكشف الفنى عن المبلغ تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3364 لسنة 2013 جنح طوخ والمقضى فيها بحبسه 3 سنوات بتهمة "تبديد" والقضية رقم 10772 لسنة 2015 جنايات طوخ بتهمة "مخدرات".

كما تبين للمباحث أن الفتاة مطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 14071 لسنة 2006 جنح الجديدة بتهمة فسق، والقضية رقم 20904 لسنة 2009 جنح النزهة بتهمة تسول والقضية رقم 21367 لسنة 2009 بتهمة تسول.

تم التحفظ عليهم جميعا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4990 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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