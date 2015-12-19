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مقتل 30 شخصاً من داعش فى قصف للطيران العراقى بمدينة الرمادى

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مقتل 30 شخصاً من داعش فى قصف للطيران العراقى بمدينة الرمادى مقتل 30 شخصاً من داعش فى قصف للطيران العراقى بمدينة الرمادى

>قصف الطيران العراقى تجمعات لمسلحى تنظيم داعش الإرهابى بمدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 30 إرهابياً.. كما قتل مسئول المفارز العسكرية للتنظيم لمدعو عبد الرحمن المصرى بالرمادى غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية فى بيان، أن طيران القوة الجوية ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطنى وجه ضربة دقيقة أسفرت عن قتل الإرهابى عبد الرحمن المصرى بالرمادي.

وأشارت الخلية إلى أن طيران القوة الجوية العراقية قتل الإرهابيين الثلاثين من داعش ، بينهم قيادات فى التنظيم نتيجة قصفه تجمعات لهم فى منطقة حى الجمعية بالرمادي.
>وأكد رئيس مجلس قضاء الخالدية على داوود الدليمى فى تصريح صحفي، أن الطيران العراقى قصف مواقع (داعش) فى مناطق الجمعية والحوز والثيلة وسط مدينة الرمادي، مستهدفا تجمعات لإرهابيى داعش داخل هذه الأحياء.

وأضاف أن "القصف أدى الى مقتل العشرات بينهم قادة وامراء من جنسيات مختلفة، وتدمير العديد من الاليات العسكرية ومركبات مزودة بأسلحة رشاشة، إضافة إلى أنفاق ومخابئ للأسلحة والعتاد".

على صعيد آخر، أصيب سبعة من زوار مرقد الإمامين العسكريين وسط سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق اليوم نتيجة سقوط صاروخين من طراز" كاتيوشا" وسط المدينة.

وقال مصدر أمنى إن الصاروخين أطلقا من مكان مجهول وسقطا خارج محيط مرقد الامامين العسكريين وأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.
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