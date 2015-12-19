FDA توافق على طرح جهاز "LifeVest" لحماية الأطفال من توقف القلب المفاجئ

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرًا على تمديد استخدام جهاز مزيل رجفان القلب المعروف باسم "LifeVest" ليشمل حماية الأطفال المعرضين للإصابة بتوقف القلب المفاجئ، بعد أن تم التصديق على استخدامه للمرة الأولى فى عام 2001 لحماية البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وأكد التقرير أن هذا الجهاز يصلح فقط للأطفال المعرضين لتوقف القلب، ولا يصلح معهم زراعة مزيل رجفان داخل القلب إما بسبب معاناة الطفل من مشكلة طبية وعيب خلقى أو بسبب عدم موافقة الآباء.

وعلى الرغم من وجود الكثير من أجهزة إزالة الرجفان للأطفال، فإنها تتطلب جميعًا شخصًا آخر يتحكم يدويًا فى عملية إزالة الرجفان، بينما يعد جهاز لايف فست "LifeVest " هو الوحيد الذى يتم ارتداؤه وتثبيته على صدر الأطفال، ليعمل بشكل أتوماتيكى فى تقييم نشاط القلب، وحال حدوث خلل فى ضربات القلب، يستجيب الجهاز بإرساله صدمات كهربية تعيد ضربات القلب إلى معدلها الطبيعى.

وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد خضوع 248 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وتمتلك شركة "ZOLL"، التى تتخذ من مدينة بيتسبرج الأمريكية مقرًا لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الجهاز.