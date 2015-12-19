أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة حارسى أمن فى انفجار عبوة ناسفة بمقر المخابرات بصبراتة الليبية

Google+ Print
إصابة حارسى أمن فى انفجار عبوة ناسفة بمقر المخابرات بصبراتة الليبية إصابة حارسى أمن فى انفجار عبوة ناسفة بمقر المخابرات بصبراتة الليبية

أصيب اثنان من حراس الأمن بمقر الاستخبارات بمدينة صبراتة بليبيا، جراء انفجار عبوة زرعت بالسور الخارجى لمقر الاستخبارات.

وقال مصدر أمنى اليوم، أن مجهولين استهدفوا مقر الاستخبارات بصبراتة بعبوة ناسفة، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة شخصين، والحاق أضرار مادية بالمبنى وبعض المنازل المجاورة له.

وأضاف المصدر أن الاستنتاجات الأولية تؤكد أن العبوة زرعت فى السور الخارجى للمبنى، وهى عبارة عن حقيبة متفجرات.

وأشار المصدر ذاته أن المقر غير مستعمل بشكل رسمى منذ فترة طويلة، ويوجد به فقط حراس فى فترات الليل يعملون بالتناوب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365