إصابة حارسى أمن فى انفجار عبوة ناسفة بمقر المخابرات بصبراتة الليبية

أصيب اثنان من حراس الأمن بمقر الاستخبارات بمدينة صبراتة بليبيا، جراء انفجار عبوة زرعت بالسور الخارجى لمقر الاستخبارات.

وقال مصدر أمنى اليوم، أن مجهولين استهدفوا مقر الاستخبارات بصبراتة بعبوة ناسفة، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة شخصين، والحاق أضرار مادية بالمبنى وبعض المنازل المجاورة له.

وأضاف المصدر أن الاستنتاجات الأولية تؤكد أن العبوة زرعت فى السور الخارجى للمبنى، وهى عبارة عن حقيبة متفجرات.

وأشار المصدر ذاته أن المقر غير مستعمل بشكل رسمى منذ فترة طويلة، ويوجد به فقط حراس فى فترات الليل يعملون بالتناوب.

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