النائب أحمد الشريف يعلن تشغيل محطة رفع الصرف الصحى بالكينج مريوط

أعلن أحمد الشريف نائب حزب النور عن العامرية و برج العرب بدء تشغيل محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية A&B بسعة 800 ل/ ث فى الكينج مريوط .

وقال النائب ،أنه شهد مع النائب الدكتور أحمد خليل ،توقيع عقد التسليم وتشغيل المحطة المقامة بعزبة إبراهيم صالح وتخدم أيضا منطقة الكينج مريوط والسفن والكابلات.

وتقدم الشريف بالشكر لقيادة المنطقة الشمالية بقيادة اللواء محمد الزملوط والجهاز التنفيذي،واللواء مهندس أركان حرب محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم حافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.