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الأمن العام يضبط 42 قطعة سلاح نارى و123 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 42 قطعة سلاح نارى و123 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 42 قطعة سلاح نارى و123 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع الأمن مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، بإشراف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى، و99 قطعة سلاح أبيض، وضبط 123 قضية مخدرات، و2 متهم لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 37 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 16200حكم قضائى متنوع، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما، وضبط 264 دراجة بخارية مخالفة.

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