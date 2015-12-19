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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يلغى تصريح ياسر برهامى ويمنعه من إلقاء الخطب

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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يلغى تصريح ياسر برهامى ويمنعه من إلقاء الخطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يلغى تصريح ياسر برهامى ويمنعه من إلقاء الخطب
قرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إلغاء تصريح الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية ومنعه نهائيا من إلقاء الخطب والدروس بمحافظة الإسكندرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى بيان له، أن القرار يأتى ردا على قيام أبناء الدعوة السلفية بمنع إمام وخطيب بالأوقاف من أداء خطبة الجمعة بمسجد أولياء الرحمن مساكن الزواج الحديث بزاوية عبد القادر بالعامرية والتعدى عليه بالإهانة والسب.

وأضاف عبد الناصر أن ما يقوم به أبناء الدعوة السلفية من عربدة ببيوت الله وإثارة الفوضى بالمساجد لا فرق بينه وبين ما يفعله الدواعش، كما شدد على قيام جميع أجهزة المديرية بدورها ومنع أبناء الدعوة السلفية من ممارسة أى نشاط دينى فهم أخطر ما يكون على أبناء المسلمين وخطورتهم لا تقل عن خطورة داعش.

كما أشارعلى أن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات أخرى ضد الدعوة السلفية.

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مصر 365