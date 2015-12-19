الصحة: بدء صرف أدوية فيروس سى الجديدة من المراكز الكبدية.. غدا

أعلن الدكتور وحيد دوس نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بوزارة الصحة، أن عدد مرضى فيروس سى الذين تلقوا العلاج بالأدوية الجديدة حتى الآن بلغ 150 ألف مريض.

وقال "دوس" خلال كلمته التى ألقاها خلال الدورة التدريبية التى عقدتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، اليوم السبت، للمديرين الطبيين لمراكز الفيروسات الكبدية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 45 مركزا عن تحديث القواعد العلاجية للالتهاب الفيروسى سى، إن التغييرات التى حدثت على تشكيل اللجنة لن تؤثر على عملها، مؤكدا استمرار اللجنة فى عملها وتقديم كافة أنواع الدعم لمرضى فيروس سى على مستوى الجمهورية.

من جانبه أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قامت اليوم بتوزيع الدواء الجديد لمرضى فيروس سى (دكلادسفير+ سوفوسبوفير) على جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن اللجنة قد راعت فى توزيع الدواء بالمحافظات كثافة المرضى بكل محافظة.

وأكد "مجاهد" أن اللجنة ستقوم بصرف الأدوية الجديدة بمراكز علاج الفيروسات الكبدية، للمرضى بداية من غد الأحد.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت 5 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج حالات ما بعد زراعة الكبد وحالات الفشل الكلوى، لافتة أن البروتوكول الجديد يتضمن طرق علاج حالات عدم الاستجابة للعلاج "الانتكاسات"، على نفقة وزارة الصحة والسكان.