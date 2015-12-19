قبول 3251 شخصا بـ"البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب" بمرحلة التصفيات النهائية

كشف المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، عن قبول 3251 شخصاً فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، من أصل 5448 شخصاً اجتازوا المراحل السابقة.

وأكد مسئولو المكتب الإعلامى، فى لقاء بمحررى الرئاسة اليوم السبت، أنه سيتم اختيار 500 شخص، من العدد السابق، من خلال المرحلتين المقبلتين، حيث سيخضع الـ 3251 شاباً وفتاة لاختبار فى اللغتين العربية والانجليزية، ثم مقابلة شخصية مع الفريق القيادى للبرنامج.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، فى سبتمبر الماضى، لتدريب الشباب وتأهيلهم لتولى مناصب قيادية بالدولة، كبادرة جيدة تؤكد اهتمام الرئيس بالشباب فى الفترة الحالية، وتأهيلهم لأن يتولوا زمام الأمور والقيادة مستقبلاً.

وتلقت الرئاسة، تسجيل الشباب عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج، وقامت مديريات الشباب على مستوى الجمهورية، باستقبال أوراق المتقدمين فى المرحلة الأولى خلال الفترة الماضية.

وأوضح مسئولو المكتب الإعلامى أن امتحان اللغة الانجليزية مختلف جدا وسيتم قياس اجادة اللغة والعامل النفسى، حيث سيتم بدء البرنامج مع الـ500 شاب الذين اجتازوا الاختبارات، فى يناير المقبل.

وأعلن المكتب الإعلامى، عن برنامج مشابه للفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة، بعد أن تلقى برنامج تأهيل الشباب للقيادة طلبات كثيرة فى هذا الإطار.

وفيما يتعلق بمن قدم فى البرنامج وتم قبوله ولم يجتز المراحل النهائية له، قال مسئولو المكتب: "هو مسجل فى البرنامج ومن ضمن أعضائه".

ويعتبر البرنامج الرئاسى كل من تقدم جزءاً منه، ويحصل المتقدمون غير المقبولين فى المرحلة الأولى على مزايا الاشتراك فى عدد من الفعاليات الخاصة بالبرنامج، وكذلك الحصول على المحتوى الدراسى مجاناً.

بعد قبول 5448 ببرنامج الرئاسة لتأهيل الشباب..مسئول بالبرنامج: مديريات الشباب تتلقى أوراق المقبولين حتى 26 نوفمبر.. ويدخلون اختبارات قدرات شخصية لاختيار 500 فقط ..وعرض المواد التى تدرس على موقع خاص

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