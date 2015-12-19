عصام خليل لـ"الغزالى حرب":الإدارة تقاس بالنجاحات والمصريين الأحرار رقم 1

علق الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، على ما قاله الدكتور أسامة الغزالى حزب بشأن استقالته لسوء إدارة الحزب قائلا: "إذا صح هذا الكلام فنحن نؤكد على أن الإدارة تقاس بالنجاحات".

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع"، أن حزب المصريين الأحرار استطاع تصدر المشهد السياسى بحصوله على أعلى نسبة مقاعد بمجلس النواب فضلا عن كونه حزب الأكثرية ويأتى تصنيفه كحزب رقم واحد بين الأحزاب.

وكان الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أعلن استقالته من الحزب، متهما رئيس الحزب بسوء الإدارة وتهميش القيادات فيه.

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