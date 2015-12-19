محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: المعدلات الحالية لا ترقى واحتياجات الأهالى

طالب الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمدن بالإسراع بمعدلات أداء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها، مشيراً إلى أن المعدلات الحالية لا ترتقى إلى طموحات المحافظة ومتطلبات المواطنين .

وأكد العادلى، فى تصريحات صحفية اليوم، عقب الاجتماع الذى عقده اليوم لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، أن المحافظة رصدت 302 مليون جنيه لتنفيذ الخطة فى مجالات البنية الأساسية ورصف الطرق والمحاور الرئيسية والإنارة وتحسين خدمات الصحة والتعليم .

وأضاف العادلى أن الخطة تتضمن 247 مليونا من موازنة الدولة و55 مليون جنيه من التمويل الذاتى للمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 55 مليون جنيه لمشروعات الطرق و5.2 مليون جنيه للحماية المدنية و3.5 مليون جنيه للإدارة العامة لمرور الجيزة و60 مليون جنيه لاستكمال تغطية ترعة المنصورية أما بالنسبة لأحياء المحافظة تم تخصيص 6.5 مليون للوراق و7 ملايين لشمال الجيزة و3.5 مليون للعجوزة.

وقال أن الخطة شملت 3 ملايين للدقى و7 ملايين لكل من أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والهرم وجنوب الجيزة وشمال الجيزة، و15 مليون جنيه لمدينة الجيزة و4 ملايين لأبو النمرس و5 ملايين للحوامدية و6 ملايين للبدرشين و6.5 مليون للعياط و7.5 مليون للصف و7ملايين لأطفيح و1.5 مليون جنيه لمنشأة البكارى و5 ملايين جنيه لكل من كرداسة وأوسيم والواحات البحرية و6.5 مليون جنيه لمنشأة القناطر .

واختتم العادلى تصريحاته بأن الأشهر القليلة المتبقية فى الخطة الحالية ستولى اهتماماً أكبر بالمناطق الشعبية والريفية والتركيز على تنمية خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب.