محامى إسراء الطويل: إخلاء سبيل موكلتى من قسم بولاق الدكرور بتدابير أمنية

قال المحامى حليم حنيش الموكل لدفاع عن إسراء الطويل المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية، إن موكلته تم إخلاء سبيلها بتدابير أمنية احترازية وليس بكفالة مالية، وأنها ستغادر المحكمة إلى سجن القناطر مرة أخرى، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إخلاء السبيل.

وأضاف حنيش فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إسراء سيتم خروجها من قسم شرطة بولاق الدكرور لمحل إقامتها، مساء اليوم بعد إنهاء الأوراق، وأن الدفاع بدأ فى إجراءات إخلاء السبيل تمهيدا لخروجها من السجن إلى منزلها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام لظروفها الصحية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

- السجون: خروج إسراء الطويل من محبسها خلال ساعات

- إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية