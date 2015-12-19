أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. مباحث الآداب ترصد صفحات ممارسة الجنس بـ"فيس بوك" وتضبط 7 "شيميل"

Google+ Print
بالصور.. مباحث الآداب ترصد صفحات ممارسة الجنس بـ"فيس بوك" وتضبط 7 "شيميل" بالصور.. مباحث الآداب ترصد صفحات ممارسة الجنس بـ"فيس بوك" وتضبط 7 "شيميل"
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، من رصد عدد من صفحات المواقع الإباحية داخل ، وضبط 7 شباب على هيئة أنثى "شيميل".

البداية عقب قيام النشاط الداخلى بالإدارة بقيادة اللواء محمد زكاء، بتتبع ومراقبة بعض الصفحات الإباحية على الإنترنت وموقع "فيس بوك"، والمدون بها إعلانات لممارسة الجنس الحرام، وأسفر الفحص والتحرى الذى أعده العقيد إبراهيم الطويل، أن هناك مجموعة صفحات على موقع "فيس بوك" تحت مسميات مختلفة وتخص عددا من الشباب الذكور على هيئة "أنثى" معلنين عن أنفسهم لممارسة الشذوذ والفجور بمقابل مادى دون تميز.

وكشف الفحص عن وجود صفحة على تحت مسى "لليلة"، وتبين أنها تخص رجل يعرض نفسه لممارسة الرذيلة كأنثى مقابل 1000 جنيه، ويتخذ شقتة بمدينة نصر وكرا له، وتم ضبطه بعد انتهاء الإجراءات وخروج قوة من رجال النشاط الداخلى بالإدارة، ضمت العقيدان أحمد طاهر وعصام أبو عرب والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف.

كما تمكن رجال مباحث الآداب من ضبط شابين بعد أن أعلنوا عن أنفسهم لممارسة الجنس كـ"أنثى" وحملهم مسمى "لالا و دودو"، وتبين أنهم يتعاطون هرمونات أنوثة، ومتخذين إحدى الشقق المفروشة بمصر الجديدة وكرا لهم، بعد أن تسربوا من التعليم لممارسة الفجور مقابل 1500 جنيه، وأمرت النيابة حبسهم 15 يوما.

كما تمكنت الإدارة من ضبط شاب على هيئة "أنثى" يعرض نفسه على الفيس بوك من خلال صفحة تحمل مسمى "لبنانية بـ 1000 جنيه"، لممارسة الشذوذ مقابل 1000 جنيه، ويتخذ شقة بمدينة 6 أكتوبر وكرا له، وتم حبسه 4 أيام .

ونجحت الإدارة أيضا من متابعة صفحتين هما "رزان و توفى" لممارسة الجنس الحرام، وتبين أنهما شاذين يرتديان ملابس نسائية، ويعرضان أنفسهم لممارسة الرذيلة مقابل 1000 جنيه، وعقب اقتحام وكرهم بالعجوزة، تم ضبطهما وبصحبتهما آخر، وتبين أن المتهم الأول طالب فى كلية طب بيطرى بالمنصورة، والثانى طالب ثانوى من بورسعيد، وتركا دراستهما وتقابلا مع بعضهما، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني