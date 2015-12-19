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عامل ينتحل شخصية ضابط شرطة قام بالفاحشة مع 15 سيدة وقام بتصويرهم لعدم الإبلاغ عنه

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عامل ينتحل شخصية ضابط شرطة قام بالفاحشة مع 15 سيدة وقام بتصويرهم لعدم الإبلاغ عنه عامل ينتحل شخصية ضابط شرطة قام بالفاحشة مع 15 سيدة وقام بتصويرهم لعدم الإبلاغ عنه

قام أحد العاملين بالإعتراف أنه قد إنتحل شخصية ضابط شرطة، وذلك كان إعترافه أمام رجال المباحث بمدينة نصر وعندما سألوه رجال المباحث عن سبب قيامه بإنتحال شخصية ضابط شرطة قال أنه قام بهذا الإنتحال ليقوم بإستدراج الفتيات ليقوم معهم بالفاحشة، حيث أنه أشار إلي أنه تعلم تلك الطريقة من أحد الأفلام التي كان فيها نفس الفكرة وهي قيامه بإنتحال شخصية ضابط شرطة ليقوم بإستدراج الفتيات وقال أيضاً إنتحال شخصية ضابط الشرطة تسهل عليه إستدراج الفتيات.

حيث قال هذا العامل المُلقب بـ”زير النساء” أنه قد قام بشراء ملابس ضابط الشرطة من أحدي المحلات التي تبيع مثل هذه الملابس من وسط القاهرة، وقام أيضاً بتأجير سيارة من أحد المكاتب التابعة لأحد أصدقائه المقربين، حيث أشار إلي أنه في أول مرة يفعل بها هذا العمل كان متردداً وقلق ولكن نجحت فكرته وطبقها 15 مرة.

أما من ناحية تصوير الفتيات والسيدات التي يفعل معهم الفاحشة كان لابد وأن يحمي نفسه ويأمنها، حيث قام بتصوير تلك الفتيات والسيدات التي فعل معهم الفاحشة حتي لا تقوم أي منهم بالإبلاغ عنه، حيث في المرة الأخيرة تجرأت فتاة جريئة بالإبلاغ عنه حتي وقع في يد رجال المباحث.

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