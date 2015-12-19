مصادر: رئيس مجلس النواب من الأعضاء المنتخبين

قال مصدر رفيع المستوى، ان رئيس مجلس النواب المقبل، سيكون من بين الأعضاء المنتخبين، ليؤكد بذلك ما انفرد به "اليوم السابع" في نسختيه الالكترونية والمطبوعة، منذ أيام.

وتوقع المصدر، في تصريحات مقتضبة، ان يكون مجلس النواب المقبل، معبرا عن طموحات الشارع المصري، بعكس وجهات النظر التي تقول عكس ذلك، متوقعا ايضا ان تصدر تشريعات مهمة من خلال مجلس النواب، لضبط المنظومات، وتحقيق طموحات المواطنين، حيث يثري ذلك تركيبة البرلمان التي تشمل كافة فئات المجتمع.

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