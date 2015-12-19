مديرة مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: تحقيق السيدات 15% بالبرلمان نجاح كبير

أشادت الدكتورة ميوا كاتو المديرة الإقليمية لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، بما حققته المرأة المصرية من نتائج فى الانتخابات البرلمانية، تخطت بها ما حققته عند وجود كوتة للنساء فى البرلمان، جاء ذلك خلال حضورها افتتاح منتدى نائبات مصر ، الذى انطلق بفندق ونتر بالاس التاريخى بمدينة الأقصر، اليوم السبت، بحضور عشرات النائبات المصريات بمجلس النواب.

وقالت الدكتورة ميوا كاتو: "إن تحقيق 15% من مقاعد البرلمان لصالح المرأة هو نجاح جيد، خاصة وأن تلك النتائج تحققت بجهود المرأة، دون الحاجة لكوتة خاصة، وأنه بالرغم من أن المعدلات العالمية لنصيب المرأة فى مقاعد البرلمان هى 30%، إلا أن ما حققته المرأة المصرية شىء أسعدنا كثيرا، وجعلنا أكثر تقديرا للمجتمع المصرى وللمرأة المصرية".

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