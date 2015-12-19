"بورسعيد فى عيون أبنائها" احتفالية بمجمع إعلام المحافظة

عقد مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد، احتفالية بعنوان "بورسعيد فى عيون أبنائها" لعرض مواهب أبناء بورسعيد من فئات مختلفة الأعمار حول رؤيتهم للمحافظة على البيئة نظيفة خالية من التلوث، وذلك ضمن مشاركته فى فعاليات مبادرة بورسعيد نظيفة بالتعاون مع شبكة صدى بورسعيد الإخبارية ، وإدارة شئون البيئة وجمعية أصدقاء البيئة وإدارة التربية البيئية والسكانية والإدارات التعليمية المختلفة، بمشاركة متميزة من اتحاد شباب العمال.

وقام بتكريم المشاركين بأعمال متميزة فى المسابقة التى تعبر عن صورة بورسعيد فى عيون النشء، وكيف يمكن أن نحافظ على جمال المحافظة من جميع النواحى الجمالية بالمحافظة على البيئة، وأيضًا لتصل لأجمل منطقة سياحية، وتتزامن الاحتفالية مع احتفال بورسعيد بعيدها القومى، حيث تضم الأعمال المشاركة أيضا قصصا من تاريخ نضال الشعب البورسعيدى.

وصرحت الإعلامية ميرفت الخولى مدير عام المجمع بأن الاحتفالية اشتملت على عدد من الفقرات، منها عرض مسرحى وغنائى لمدرسة الغرفة التحارية الابتدائية، وعرض لبعض الأفكار الجديدة المبتكرة فى مجال تدوير المخلفات وتوليد الطاقة النظيفة لمدارس (قاسم أمين الابتدائية وسيناء ببورفؤاد وبورسعيد الرسمية للغات وعمر بن الخطاب الرسمية للغات والعبور الابتدائية ببورفؤاد والغرفة التجارية الثانوية بنات والمدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة وفاطمة الزهراء الإعدادية بنات).

وأيضا اشتملت على معرض للأعمال الفنية والمجسمات لعدة مدارس منها "مدرسة جمال عبد الناصر والرسالة الحديثة واليرموك والصفا وسعد زغلول الابتدائية والخلفاء الراشدين الإعدادية بنين ببورفؤاد وأحمد شوقى الإعدادية بنين وحافظ إبراهيم ومدرسة أسامة الشربينى ومدرسة الحديدى والنادى ومدرسة أحمد وعلى سليمان الثانوية والقادسية وعدد كبير من المدارس بمراحلها المختلفة بالمراحل التعليمية"، وشارك أيضا طلبة التدريب العملى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

وأكد الإعلامى محمد الغزاوى رئيس اتحاد شباب العمال، على أهمية تنمية روح المشاركة لدى الأطفال منذ الصغر، وأعلن عن مسابقة بيئية بين المدارس بمراحلها المختلفة بعنوان "مدرستى نظيفة" لأجمل مدرسة على مستوى المحافظة، وسيتم التقييم فى أى وقت للمدارس المشتركة ورصد جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه للمدرسة الفائزة.

وفى سياق متصل، أشار الأستاذ طارق الغنام رئيس شبكة صدى بورسعيد الإخبارية ومسئول مبادرة بورسعيد نظيفة، إلى أن فكرة المبادرة تقوم على المشاركة التطوعية لكل فئات مجتمعنا، ويجب أن يبدأ كل إنسان بنفسه لنصل فى النهاية لبورسعيد نظيفة، وأن برنامج التوعية لطلبة المدارس أظهر كثيرًا من الإيجابيات التى تنبئ بمستقبل مشرق.

ومن جانبها أكدت الأستاذة عبير جودة مدير جمعية أصدقاء البيئة، على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى دعم المبادرات المجتمعية، وأن الاهتمام بنظافة وجمال البيئة لابد أن يكتمل بتكاتف كل الجهات كما يظهر ذلك فى الروح الجميلة لأعضاء مبادرة بورسعيد نظيفة، وهذا ما أكدته أيضًا الأستاذة أسماء غربية مسئول التوعية بإدارة شئون البيئة بالمحافظة، والأستاذ أحمد العجمى مسئول الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم.

كما اشتملت الاحتفالية على بعض الأنشطة الترفيهية، حيث قام شباب المبادرة بالرسم على وجوه الطلبة المشاركين، مما أضفا روحا من البهجة على الحاضرين.

وتم تكريم بعض المدارس المشاركة بشهادات تقدير وجوائز مهداة من اتحاد شباب العمال، وسيتم استكمال تكريم باقى المدارس المتميزة خلال الأسبوع القادم.



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