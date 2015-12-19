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دراسة: معظم حالات الإصابة بالسرطان ترتبط بنمط الحياة

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دراسة: معظم حالات الإصابة بالسرطان ترتبط بنمط الحياة دراسة: معظم حالات الإصابة بالسرطان ترتبط بنمط الحياة
كشفت دراسة جديدة عن أن نمط الحياة والعوامل البيئة هى أكثر الأشياء المسببة للإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت الدراسة أن نمط حياة الشخص يقف وراء معظم حالات الإصابة بمرض السرطان، ومن بينها التعرض للشمس والتدخين واتباع نظام غذائى غير صحى، مشيرة إلى أن الابتعاد عن تلك الأمور يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بمرض السرطان.

وقال جيليس هوكر من جامعة كورنيل فى نيويورك إن نتائج الدراسة استندت على "نموذج مبسط جدا من الطفرات السرطانية"، بينما لم توضح الدراسة كيفية اختلاف الأنسجة فى معدلات الطفرات السرطانية الخاصة بها.

ويعتقد أن ما يقرب من 75% من خطر الإصابة بسرطان القولون يعود إلى النظام الغذائى. وبالمثل، فإن 75% من حالات سرطان الجلد تعود إلى التعرض لأشعة الشمس بينما تكثر حالات سرطانات الرأس والعنق إلى التبغ والكحول.
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