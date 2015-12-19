فيديو| «زبير بلحر» و«جيهان خليل» نجما «Arab Casting» فى موسمه الأول

أسدل الستار، مساء أمس الجمعة، على برنامج اكتشاف المواهب التمثيلية “Arab Casting” في موسمه الأول الذى يعرض على قناة “النهار” باعلان فوز كل من “زبير بلحر” من الجزائر و”جيهان خليل” من المغرب بلقب أفضل ممثلة وأفضل ممثل.

ومن المفترض أن يوقع الفائز عقد بطولة مسلسل تليفزيوني مع شركة كلاكيت للانتاج الفني والذي يعتمد على وجهين جديدين في بطولته، كما تم الإعلان عن وجود موسم جديد سيتم التحضير له.

وبعد4 حلقات من تجارب الآداء اختارت فيها لجنة التحكيم المكونة من غادة عبد الرازق وباسل خياط وقصى خولي وكارمن لبس، المواهب التى تستحق أن تكمل فى الحلقات المباشرة مع البرنامج “آراب كاستينج”، بدأ البرنامج عروضه المباشرة بعشرين مشتركا ومشتركة قبل أن يتقلّص إلى ثمانية طلاب باستبعاد طالب و طالبة في ختام كل حلقة من مرحلة العروض المباشرة، وتم أختيار ،بناءً على تصويت الجمهور، “زبير بلحر” من الجزائر و”جيهان خليل” من المغرب للفوز بلقب أفضل ممثلة وأفضل ممثل.

يُذكر أن برنامج Arab casting يعتبر الأول في العالم العربي من حيث اتجاهه لانتقاء المواهب في مجال التمثيل.

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