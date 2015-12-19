مصرع عروسين اختناقا بغاز الحمام فى البحيرة

استقبل مستشفى شبراخيت العام جثتى زوجين توفيا خنقا بغاز الحمام فى البحيرة.

تلقى مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بلاغا بوصول كل من "م م" 27 سنة سائق، و"آ ك ح" 18 سنة ربة منزل ( زوجة الأول) ومقيمان شبراريس /دائرة المركز جثتين هامدتين.

بسؤال المدعو و"م ا ال " شقيق الأول 24 سنة عامل ومقيم بذات العقار محل سكن الأسرة قرر أن المتوفيان حديثى الزواج، وأنه استشعر غيابهما وعدم خروجها منذ صباح اليوم، مما دعاه لطرق باب الشقة سكنهما وعند عدم استجابتهم قام وأهليته بكسر باب الشقة، ففوجئوا بوجود شقيقة وزوجته داخل الحمام مجردين من ملابسهما بحالة إغماء وانبعاث رائحة الغاز فسارعوا بنقلهما للمستشفى إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة قبل وصولهما ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتهما .

بتوقيع الكشف الطبى على المتوفيان بمعرفة مفتش الصحة وأفاد التقرير الطبى أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر رقم 6661/2015 إدارى المركز .

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