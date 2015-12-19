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قرار نهائى.. محطة مترو الزمالك قائمة بوضعها الحالى دون أى تعديلات

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قرار نهائى.. محطة مترو الزمالك قائمة بوضعها الحالى دون أى تعديلات قرار نهائى.. محطة مترو الزمالك قائمة بوضعها الحالى دون أى تعديلات
أكدت مصادر مطلعة أن محطة مترو الزمالك قائمة بوضعها الحالى ضمن المخطط العام للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور بطول 17.7كم وعدد 15 محطة، وأن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بعدم إجراء أى تعديلات على تصميمات المحطة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الوزارة اتخذت هذا القرار لكون مطالب إلغاء المحطة التى يطلقها بعض الأهالى عنصرية، وأن المترو لن تكون له أى أضرار على المنطقة، مستشهدة بوجود المترو بأماكن راقية فى الجديدة وجاردن سيتى، فضلا عن وجوده فى أجمل المدن الأوروبية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع إعلان الشركة الفائزة بتنفيذ الأعمال المدنية والحفر لهذه المرحلة نهاية الشهر الجارى، حيث تجرى المفاضلة فى تقييم العروض بين عرض فرنسى وآخر إسبانى، وذلك بعد اختيار تحالف فرنسى لتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم بهذه المرحلة منذ أيام.
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