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8 فوائد للذرة أهمها التخلص من الوزن الزائد والحد من الرغبة فى القىء

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8 فوائد للذرة أهمها التخلص من الوزن الزائد والحد من الرغبة فى القىء 8 فوائد للذرة أهمها التخلص من الوزن الزائد والحد من الرغبة فى القىء
الذرة من أهم الأطعمة ذات اللون الأصفر المميز والطعم الرائع، وتعد من أهم المسليات المتواجدة فى شوارع أثناء فصل الشتاء، ولكن هل فكرت أن تتعرف على فوائد الذرة التى لا تحصى؟

الذرة من أهم النباتات على مستوى العالم
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>ويؤكد الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الذرة من أهم النباتات على مستوى العالم، وتصف برقم 3 بعد القمح والأرز، وهذا هو الدليل الواضح على مدى أهميتها وفوائدها على الصحة.

تعرف على فوائد الذرة
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>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، فوائد تناول الذرة على صحة الإنسان ومنها:
>1- تناولها باستمرار سواء كانت مشوية أو مسلوقة يحد من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات القلبية.
>2- تعد علاجًا فعالًا لمن يعانى من ألم المفاصل والمصابون بالروماتيزم والنقرص.
>3- لمن يشعر بالرغبة فى القىء عليه تناول الذرة فهى تحد من التعرض لهذا الشعور.
>4- تقى من الإصابة بالتجلطات الدموية.
>5- مدرة للبول.
>6- لمن يعانى من الحصوات الكلوية أو المرارية عليه تناول الذرة بكثرة، فهى تخلصك منها بشكل قوى.
>7- تمنع احتباس الماء فى الجسم.
>8- تعد غذاءً جيدًا للأشخاص الراغبين فى التخلص من الوزن الزائد، لأنها تشعرك بالشبع لفترات طويلة، وتحد من إصابتك بالترهلات فى الجسم.

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مصر 365

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