بالفيديو.. وزير خارجية روسيا: ندعم قرار مجلس الأمن الداعم لمسار الحل المستدام بسوريا

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن روسيا تدعم قرار مجلس الأمن الذى يدعم مسار فيينا ويؤدى إلى حل مستدام للأزمة فى سوريا، مؤكدا أن الشعب السورى هو الذى سيقرر مستقبله ومصير بشار الأسد، مطالبا بالوصول لاتفاق يمنع حدوث صدامات طائفية فى سوريا.

وشدد "لافروف" فى كلمة له بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، على عدم ترك ملاذا للعناصر الإرهابية على الأراضى السورية، مشيرا إلى أن القرار الأممى فرصة للمعارضة السورية كى توحّد أهدافها داخل سوريا ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا، ويقوم على عمل جماعى بإشراف الأمم المتحدة، لاسيما أن مجلس الأمن سيراقب الانتخابات فى سوريا ويشرف على تطبيق مسار فيينا.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن سوريا لابد أن تبقى موحدة وآمنة لكل أفراد شعبها، مشيرا إلى أن إجماع المجلس اليوم أعطى دفعة قوية فى مجال محاربة الإرهاب، ويجب على جميع الأطراف عدم الخوض فى أى خطاب يعمق الخلافات فى سوريا.

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