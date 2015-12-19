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"التعليم" تختار عدة مدارس بدمياط لإطلاق اسم شهيد الصاعقة عليها

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"التعليم" تختار عدة مدارس بدمياط لإطلاق اسم شهيد الصاعقة عليها "التعليم" تختار عدة مدارس بدمياط لإطلاق اسم شهيد الصاعقة عليها
قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه كلف مدير عام إدارة كفر سعد التعليمية للتواصل مع أهل الشهيد محمد أيمن شويقة "شهيد الصاعقة" لاختيار مدرسة تناسب مكانة ومنزلة الشهيد لإطلاق اسمه عليها تخليدا لذكراه وإيمانا منا بالدور الوطنى الذى قام به.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة فور تحديد المدرسة وذلك استجابة لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

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