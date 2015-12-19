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بالصور. مدرسة التربية الفكرية تتحول لخرابة..والمقاول يتهرب بسبب المستحقات

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بالصور. مدرسة التربية الفكرية تتحول لخرابة..والمقاول يتهرب بسبب المستحقات بالصور. مدرسة التربية الفكرية تتحول لخرابة..والمقاول يتهرب بسبب المستحقات
بالرغم من إعلان هيئة الأبنية التعليمية انتهائها من أعمال الصيانة بالمدارس أواخر نوفمبر الماضى، إلا أن هناك بعض المدارس فى المحافظات تعانى من تردى الوضع.

ويرصد "اليوم السابع"، سوء وتردى الوضع بإحدى المدارس التابعة لإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة، وهى "مدرسة الوحدة العربية للتربية الفكرية"، والتى تضم قرابة 70 من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

اليوم السابع -12 -2015

وقال إبراهيم سعيد، أحد أولياء الأمور أن الطلاب يواجهون معاناة شديدة بعد أن تم نقلهم إلى مدرسة الوحدة العربية الابتدائية المجاورة لهم ودمج الطلاب مع بعضهم، مشيرا إلى أن عدد من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة مراحلهم العمرية صغيرة، مقارنة بالطلاب فى المدرسة الحكومية الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مشكلات ومناوشات بين الطرفين ومعاناة طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل مستمر، مطالبا الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بالتدخل لإنقاذ الطلاب.

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف ولى الأمر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المقاول تسلم المدرسة وبدأ العمل فيها منذ فترة زمنية وقام ببعض الأعمال منها الدهانات وترك المدرسة خرابه لعدم حصوله على المستحقات المالية لاستكمال العمل.

ومن جانبها قالت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المقاول تسلم المدرسة فى 19 أغسطس 2014، وتم انجاز ما يقرب من 65% من الأعمال، مشددة على أن المقاول من المفترض أن يكون قد انتهى من الأعمال 10 من نوفمبر الماضى ، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من قبل هيئة الأبنية التعليمية

اليوم السابع -12 -2015

وفى سياق متصل، قال على محمد، مدير عام إدارة عابدين التعليمية، أن المدرسة خاضعة لأعمال الصيانة الشاملة، موضحا أن المقاول المكلف من قبل هيئة الأبنية التعليمية بأعمال الصيانة قام بهدم جزء من المدرسة وتركها، مشيرا إلى أنه إرسل 5 استعجالات إلى الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية بالانتهاء من أعمال الصيانة فى المدرسة نظرا لتضرر الطلاب الملحقين على المدرسة.

وأضاف مدير عام الإدارة التعليمية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مدرسة التربية الفكرية ليست الوحيدة التى لم تنته فيها أعمال الصيانة، موضحا أن هناك مدرسة مصطفى كامل الاعدادية للبنين ومدرسة نوبار لم تنتهى فيها أعمال الصيانة، ، مطالبا الجهات العليا بالتدخل للانتهاء من أعمال الصيانة فى المدارس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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