تاجر أخشاب يتلقى تهديدات بحرق مخازنه مقابل دفع فدية 200 ألف جنيه

تلقى صاحب مخزن أخشاب بندر طوخ دائرة مركز طوخ تهديدا على هاتفه المحمول بحرق مخازن الاخشاب الخاصة بتجارته، مقابل دفع فدية لعدم حرقها.

بداية الواقعه، عقب عقب قيام المدعو مصطفي م ر 52 سنه صاحب مخزن أخشاب – بندر طوخ دائرة المركز بابلاغ مركز طوخ بتلقيه تهديدات على هاتفه المحمول بحرق مخازن الأخشاب تجارته الكائنه بطريق قرية الغزاويه – دائرة المركز، وان من هدده طالبه بدفع مبلغ 200 ألف جنيه مقابل عدم حرق المخازن.

ونظراً لما مثلتة الواقعة من خطورة إجرامية ، كلف اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ورئيس وضباط مباحث فرقة بنها وضباط مباحث مركز طوخ ومفتشى فرع الأمن العام بالقليوبية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناه مرتكبيها وضبطهم.

توصلت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة كل من "أحمد. ب.ع.ب" 25 سنه عامل بمصنع، و"محمد. ق.ع.س" 23 سنه ميكانيكى ومقيم ذات العنوان.

وباستهداف المتهمان أمكن ضبطهما وبحوزة الأول الهاتف المحمول والشريحة المستخدمه فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما بما اسفرت عن التحريات والضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بأن المتهم الثانى يعمل بورشة ميكانيا مجاورة لشركة المبلغ وأنهما اتفاقا فيما بينهما على ارتكاب الواقعة لعلمهما بثراء المبلغ ومحاولتهما التحصل منه على بعض المبالغ لمرورهما بضائقة مالية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19087 أدارى مركز طوخ لسنة 2015م .

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