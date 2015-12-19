أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تركيا تتهم العراق فى الأمم المتحدة بتقويض محاربة تنظيم "داعش"

Google+ Print
تركيا تتهم العراق فى الأمم المتحدة بتقويض محاربة تنظيم "داعش" تركيا تتهم العراق فى الأمم المتحدة بتقويض محاربة تنظيم "داعش"
اتهمت تركيا العراق أمس الجمعة بتقويض الحرب العالمية ضد تنظيم داعش بنقل شكواه من نشر قوات تركية فى شمال العراق إلى مجلس الأمن الدولى.

واجتمع مجلس الأمن الدولى لبحث هذه المسألة مساء أمس بناء على طلب العراق ووزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى الذى طلب من المجلس إصدار قرار يطالب تركيا بسحب قواتها فورا.

وأشار الجعفرى إلى طلب تحرك مجلس الأمن بوصفه ملاذا أخيرا، وقال الجعفرى إن العراق لم يدخر جهدا فى استخدام كل القنوات الدبلوماسية والمفاوضات الثنائية مع تركيا من أجل سحب قواتها الموجودة بشكل غير قانونى فى العراق.

ونشرت تركيا نحو 150 جنديا فى منطقة بعشيقة فى وقت سابق من الشهر الجارى معلنة أن الهدف هو تدريب ميليشيا عراقية للتصدى لتنظيم داعش.

وسحبت تركيا بعض الجنود الأسبوع الماضى ونقلتهم إلى قاعدة اخرى داخل منطقة كردستان بشمال العراق لكن بغداد قالت إنه يجب سحبهم تماما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365