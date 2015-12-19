تركيا تتهم العراق فى الأمم المتحدة بتقويض محاربة تنظيم "داعش"

اتهمت تركيا العراق أمس الجمعة بتقويض الحرب العالمية ضد تنظيم داعش بنقل شكواه من نشر قوات تركية فى شمال العراق إلى مجلس الأمن الدولى.

واجتمع مجلس الأمن الدولى لبحث هذه المسألة مساء أمس بناء على طلب العراق ووزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى الذى طلب من المجلس إصدار قرار يطالب تركيا بسحب قواتها فورا.

وأشار الجعفرى إلى طلب تحرك مجلس الأمن بوصفه ملاذا أخيرا، وقال الجعفرى إن العراق لم يدخر جهدا فى استخدام كل القنوات الدبلوماسية والمفاوضات الثنائية مع تركيا من أجل سحب قواتها الموجودة بشكل غير قانونى فى العراق.

ونشرت تركيا نحو 150 جنديا فى منطقة بعشيقة فى وقت سابق من الشهر الجارى معلنة أن الهدف هو تدريب ميليشيا عراقية للتصدى لتنظيم داعش.

وسحبت تركيا بعض الجنود الأسبوع الماضى ونقلتهم إلى قاعدة اخرى داخل منطقة كردستان بشمال العراق لكن بغداد قالت إنه يجب سحبهم تماما.