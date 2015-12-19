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اليوم.. قافلة طبية لعلاج السجناء بكفر الشيخ

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اليوم.. قافلة طبية لعلاج السجناء بكفر الشيخ اليوم.. قافلة طبية لعلاج السجناء بكفر الشيخ
تشهد، صباح اليوم السبت، سجون عدد من مراكز الشرطة " بندر كفر الشيخ – مركز كفر الشيخ وعدد من المراكز الشرطية " قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية تضم أطباء بكافة التخصصات الطبية تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية واللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، للكشف الطبي على السجناء واجراء تحاليل لهم وصرف الأدوية لهم.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، في تصريحات صحفية ،أن القافلة تبدأ اجراءات الكشف الطبي على السجناء صباح اليوم وتقديم كل الخدمات الطبية لهم .

وأضاف أنها القافلة الأولى من نوعها بكفر الشيخ في ظل توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وحرص الداخلية على تقديم خدمات طبية ورعاية للسجناء، مشيرا أنه سيتوجد لمتابعة الكشف الطبي وصرف العلاج الازم .

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مصر 365