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الرئيس الأمريكى يؤكد على "الحاجة الملحة" لاحترام الهدنة فى اليمن

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الرئيس الأمريكى يؤكد على "الحاجة الملحة" لاحترام الهدنة فى اليمن الرئيس الأمريكى يؤكد على "الحاجة الملحة" لاحترام الهدنة فى اليمن
دعا الرئيس الاميركى باراك أوباما أطراف النزاع فى اليمن إلى إحترام الهدنة التى دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء وانهارت مساء الجمعة، مؤكدا على "الحاجة الملحة" لإحترام هذه الهدنة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن أوباما شدد خلال مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على "الحاجة الملحة لأن تحترم كل الاطراف وقف اطلاق النار فى اليمن" والتوصل إلى حل دبلوماسى للنزاع.

ورحب أوباما من جهة ثانية بالتزام الامارات "بقدر اكبر" فى التحالف الدولى الى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

ولم يصمد الاتفاق على وقف إطلاق النار الرامى إلى دفع محادثات السلام اليمنية فى سويسرا حتى يوم الجمعة، إذ انهارت الهدنة فى أعقاب هجوم شنته القوات الموالية للحكومة التى استعادت السيطرة على بلدتين، وإطلاق المتمردين لصاروخين فى اتجاه الأراضى المجاورة.

ودخلت هذه الهدنة حيز التنفيذ الثلاثاء، فى موازاة بدء محادثات صعبة بين السلطة والمتمردين برعاية الأمم المتحدة، فى محاولة لإيجاد حل للنزاع اليمنى.

واستعادت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها والمدعومة من الرياض مدينتين من المتمردين الحوثيين فى شمال اليمن.
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