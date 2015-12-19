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اليوم ..محاكمة المتهمين فى قضية "ستار كابيتال"

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اليوم ..محاكمة المتهمين فى قضية "ستار كابيتال" اليوم ..محاكمة المتهمين فى قضية "ستار كابيتال"
تنظر الدائرة الثانية جنايات، بالمحكمة الاقتصادية القضية المتهم فيها، رجل الأعمال هانى لطفى عواد " الهارب " رئيس شركة ستار كابيتال، وآخرين لاتهامهم بتوظيف الأموال الخاصة بتلك الشركة .

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد رئيس شركة " ستار كابيتال " استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة والمنافسة فى البورصات العالمية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10% وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت.
>واستخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014 العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين مثل: ستار كابيتال للتسويق وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس وستار بنك ليمتد وشركة سى بى إيه وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب التحقيقات.

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مصر 365

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