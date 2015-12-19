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أيمن أبو العلا:أعضاء "المصريين الأحرار" المنضمين لـ"دعم مصر" يمثلون أنفسهم

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أيمن أبو العلا:أعضاء "المصريين الأحرار" المنضمين لـ"دعم مصر" يمثلون أنفسهم أيمن أبو العلا:أعضاء "المصريين الأحرار" المنضمين لـ"دعم مصر" يمثلون أنفسهم
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الشخصيات التى حضرت اجتماع ائتلاف "دعم " تمثل نفسها ولا تمثل الحزب فى شئ، خاصة وأن الحزب قرر سابقًا عدم الانضمام للائتلاف.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، فى برنامج "كلام تانى" على قناة "دريم" أن حضور هؤلاء جاء بصفة شخصية ممثلين لأنفسهم وليس باسم الحزب، وهو ما يعد مخالف للائحة الحزبية، نافيًا ما يتردد من شائعات عن وجود انقسام داخل الحزب حول فكرة الانضمام للائتلاف.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن اللائحة التى صدرت اليوم من ائتلاف "دعم مصر" هى لائحة حزبية وليست لائحة ائتلاف، مضيفا أن ما يفعله الائتلاف هو تدمير للحياة الحزبية فى مصر، وأن الالتزام الحزبى ينص على التزام أعضاء البرلمان المرشحين من قِبَل الحزب والذى تم انتخابهم من الشعب، بقواعد ومواقف الحزب وعدم الخروج عنها، مؤكدا ضرورة موافقة الحزب على انضمام العضو للائتلاف وفقا للقانون.

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مصر 365

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