خالد صلاح يتسلم جائزة أفضل موقع إخبارى من الـ"دير جيست" لعام 2015

تسلم الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" جائزة أفضل موقع إخبارى، لعام 2015، من الدير جيست، وذلك وفقا لاستفتاءات الجمهور.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بالصور.. وصول خالد صلاح والإبراشى وشريهان أبو الحسن لـ"دير جيست" لتسلم جوائز 2015
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- نيللى كريم أفضل ممثلة ودنيا سمير غانم أحسن "كوميدية" فى "الدير جيست"
- "النهار" أفضل قناة ولميس الحديدى أفضل إعلامية فى "الدير جيست"
وتعد هذه الجائزة هى الخامسة على التوالى لـ"اليوم السابع" من الدير جيست، وقال ماجد حسنى رئيس المجلة، " نفاجأ دائما بكم التصويتات من قبل الجمهور كل عام لليوم السابع، ولذلك يحصل دائما على المركز الأول فى الاستفتاءات دون منافس".
>- بالصور.. وصول خالد صلاح والإبراشى وشريهان أبو الحسن لـ"دير جيست" لتسلم جوائز 2015
>
- نيللى كريم أفضل ممثلة ودنيا سمير غانم أحسن "كوميدية" فى "الدير جيست"
>
- "النهار" أفضل قناة ولميس الحديدى أفضل إعلامية فى "الدير جيست"
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