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بالصور - تريزيجيه يشارك لأول مرة مع أندرلخت بعد الإصابة

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شارك محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري مع الفريق الرديف لأندرخلت في مباراة أمام فريق جينت، ضمن مباريات دوري تحت 21 عاما.

وتأتي مشاركة تريزيجيه لتكون هي الأولى بعد شهرين من الغياب بسبب الإصابة.

تريزيجيه انضم لأندرلخت بداية هذا الموسم، لكنه لم يشترك في أي مباراة بسبب تعرضه لإصابة أثناء تواجده مع منتخب في معسكر قبل مباراة تشاد في تصفيات كأس العالم.

وشارك تريزيجيه في المباراة بشكل أساسي، وانهزم أندرخلت أمام جينك بهدفين مقابل لا شيء.

وسيلتقي فريق أندرلخت الأساسي في المباراة المقبلة بالدوري البلجيكي مع فريق كلوب بروج على أرض الأخير، ضمن مباريات الجولة الـ 20.

ويحتل أندرلخت المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد مرور 18 جولة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر حينت، لكن مع خوضه مباراة أقل.

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