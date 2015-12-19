بعد الشائعات واستبعاد نوال... نجوم الأغنية العربية في افتتاح استاد جابر اليوم

سيكون المشاهد الخليجي والعربي على موعد مع أوبريت غنائي ضخم، يُعرض مساء اليوم الجمعة بالتزامن مع افتتاح استاد جابر الدولي في دولة الكويت. وكان من المقرر أن يقتصر الظهور في الأوبريت على النجوم عبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل ومحمد المسباح وأحلام وراشد الماجد وحسين الجسمي وفهد الكبيسي، قبل أن تنضم النجمة نوال الكويتية إليهم، إلى جانب الفنانة أسماء المنور لتصبح بديلة للشاب خالد .

وتمّ إسناد تنفيذ الكلمات والألحان والمكساج إلى كل من فهد الناصر وصهيب العوضي وعادل فرج الله. وسيقوم تلفزيون الكويت والمحطات المحلية الخاصة بنقل الأوبريت الغنائي برعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وكانت ردود الفعل التي صاحبت تسريب بعض الكتب المنسوبة إلى وزارة الإعلام، وتضمنت أجور الفنانين، الذين سيشاركون في أوبريت حفل افتتاح استاد جابر، أثارت الكثير من الأقاويل والشائعات حول مدى صحتها، على الرغم من أن الحكومة نفت صحة هذه الكتب على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي أكد في مؤتمر صحافي عدم دقة ما تمّ تداوله في الشارع الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الكتب التي تمّ تسريبها وحملت تواقيع بعض الوكلاء في وزارة الإعلام تضمنت قائمة بالمبالغ التي تمّ اعتمادها لمجموعة من المطربين المحليين والخليجيين، ووصلت إلى140 ألف دينار كويتي.

وأكد العبدالله أن النجوم شاركوا مجاناً بالأوبريت إيماناً بأهمية الحدث والرعاية السامية له .

وكانت ثائرة جمهور نوال قد ثارت، بعد تأكيد اعتذارها عن المشاركة في الحفل، بناءً على موعد سابق في يوم ١٨ ديسمبر، وإبلاغها المنظمين أن لديها حفلاً خارج الكويت في يوم ١٩ ديسمبر، والمفاجأة أنّه تمّ تغيير موعد الأوبريت لـ ١٢ ديسمبر من دون توجيه الدعوة لنوال.

وطالب حينها جمهور نوال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوجيه الدعوة إلى المشاركة في أوبريت الاحتفال مع فناني الكويت محمد البلوشي وأحمد الحريبي.