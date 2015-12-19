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فريد غنام يعد بالمفاجأة

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الجمعة 18-12-2015 21:23

بعد الرواج الإعلامي الذي لقيته أغنيته الأخيرة (ديما الحمد لله) وحظيت باستحسان الجمهور، كشف فريد غنام لـ "سيدتي نت" أنه بصدد تحضير مفاجأة أخرى لهذا الجمهور الذي وصفه بالمتذوق لأغانيه، وقال وصيف الدورة الأولى من برنامج (ذا فويس)، أنه "رغم ظروف الإنتاج الصعبة التي لا تسمح له دائماً بأن يطرح الجديد، فإنه يحاول أن يحمل التحدي لإرضاء جمهوره".

من المتوقع أن يطرح أوائل العام المقبل أغنية جديدة بعنوان (أنتي ديالي) التي يشترك في إنتاجها مع الكندي ستيفان لوكاسيك.

 

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