أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الخارجية": يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووقف التدخلات الخارجية

Google+ Print
"الخارجية": يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووقف التدخلات الخارجية "الخارجية": يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووقف التدخلات الخارجية
أعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية شارك أمس الجمعة فى اجتماع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، والذى عقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الاجتماع تناول متابعة نتائج اجتماع فيينا الأخير فى شهر نوفمبر الماضى، وما ترتب عليه من اجتماع المعارضة السورية فى الرياض، حيث تركزت المناقشات على تناول 3 موضوعات رئيسية، أولها ترتيب أوضاع المعارضة تمهيداً لإعداد وفد تفاوضى يتحدث باسمها مع النظام السورى، وثانياً وضع معايير لتعريف المنظمات الإرهابية فى سوريا، وأخيراً الإعداد لإطلاق العملية السياسية مع بداية العام القادم تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف "أبو زيد"، أن المناقشات أكدت على الدور الهام الذى اضطلعت به عدد من الدول، من بينها ، لتوحيد مواقف المعارضة السورية ومساعدتها على بلورة رؤية واضحة يتم طرحها خلال الحوار السورى- السورى المزمع إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن شكرى استعرض خلال الاجتماع المواقف المصرية، وأهمها التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وضرورة إطلاق العملية السياسية فى أقرب وقت بالتوازى مع تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية فى الشأن السورى بكافة أشكالها.


>- اليوم .. وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الدولى الموسع بشأن سوريا بنيويورك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني