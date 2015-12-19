"الخارجية": يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووقف التدخلات الخارجية

أعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية شارك أمس الجمعة فى اجتماع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، والذى عقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الاجتماع تناول متابعة نتائج اجتماع فيينا الأخير فى شهر نوفمبر الماضى، وما ترتب عليه من اجتماع المعارضة السورية فى الرياض، حيث تركزت المناقشات على تناول 3 موضوعات رئيسية، أولها ترتيب أوضاع المعارضة تمهيداً لإعداد وفد تفاوضى يتحدث باسمها مع النظام السورى، وثانياً وضع معايير لتعريف المنظمات الإرهابية فى سوريا، وأخيراً الإعداد لإطلاق العملية السياسية مع بداية العام القادم تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف "أبو زيد"، أن المناقشات أكدت على الدور الهام الذى اضطلعت به عدد من الدول، من بينها مصر، لتوحيد مواقف المعارضة السورية ومساعدتها على بلورة رؤية واضحة يتم طرحها خلال الحوار السورى- السورى المزمع إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن شكرى استعرض خلال الاجتماع المواقف المصرية، وأهمها التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وضرورة إطلاق العملية السياسية فى أقرب وقت بالتوازى مع تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية فى الشأن السورى بكافة أشكالها.

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