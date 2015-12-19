هيئة الكهرباء والمياه تواصل التعريف بمبادرة «شمس دبي» الذكية

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها لتعريف متعامليها في مختلف أنحاء الإمارة بمبادرتها الذكية «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب لوحات كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة، حيث يتم إجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة ووحدات الطاقة الكهربائية المستوردة خلال نفس مدة الفاتورة وتسوية هذا الحساب بناءً على هذه المقاصة.

أفضل الحلول

وأكدت الهيئة سهولة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة، حيث يستعين المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي لدراسة إمكانية تركيب نظام الطاقة الشمسية واقتراح أفضل الحلول الملائمة، ثم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة والتي تشمل شهادة عدم ممانعة لتركيب نظام الطاقة الشمسية وربطه بشبكة الهيئة والموافقة على تصميم نظام الطاقة الشمسية.

نظام توزيع

ولتنظيم عملية ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بنظام توزيع الطاقة في دبي، أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (46) لسنة 2014 الذي يوحد الإطار التشريعي المنظم لعملية ربط وحدات الإنتاج المنتجة حصرياً من الطاقة الشمسية بنظام التوزيع. وقد تلقت الهيئة حتى الآن 27 طلباً من مؤسسات تجارية ووحدات سكنية لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية بإجمالي يصل إلى نحو 12 ميجاوات. كما أبدت عدة جهات حكومية وعدد من المدارس في دبي رغبتها في تركيب الألواح على مبانيها.

قضية الاستدامة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: لا تقتصر جهود هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه لمتعامليها وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والتميز فحسب، وإنما تولي الهيئة اهتماماً كبيراً لقضية الاستدامة من خلال الاهتمام بالبيئة، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والنظيفة.