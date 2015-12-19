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فيديو| دعاء صلاح تقدم «دودي شو» من «البانيو»

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فيديو| دعاء صلاح تقدم «دودي شو» من «البانيو» فيديو| دعاء صلاح تقدم «دودي شو» من «البانيو»

ظهرت المذيعة دعاء صلاح، مقدمة برنامج “دودى شو” المذاع على قناة “النهار”، بشكل جديد حيث قدمت برنامجها من داخل “بانيو” مغطى برغاوى الصابون ومرتدية نظارتها.

واعتادت “صلاح”، أن تظهر بإطلالات مثيرة وأمور غريبة فى برنامجها، لإثارة الجدل من باب أنها لا تفعل ذلك من فراغ بل تهدف إلى إيصال مضمون هادف ومحترم بطريقة جذابة وغير تقليدية.

وقالت دعاء: “نفسي الناس تتعلم تعيش ببساطة وتعيش حياة صحية، الحياة بتبقى حلوة لما نعيشها ببساطة ولما تبقى البساطة في مشاعرنا وأسلوبنا وأخلاقنا، النهاردة صورت في البانيو علشان أقول العبرة بالنهاية، ودي مش مياه ده فووم بتاع أعياد الميلاد، وطبعا هقوم أقف لأننا هناخد شتايم علشان هيقولوا مذيعة طالعة في البانيو، لكن أنا بقولكم أن العبرة بالنهاية، اللبس اللي أنا لبساه ممكن أنزل أروح بيه أي كافية أو عيد ميلاد”".

وتستهدف دعاء صلاح، من ظهورها بهذا الشكل دعوة جمهورها بعد الحكم على الأمور من شكلها الخارجى وألا يتسرع فى إصدار أحكامه، حيث يظهر مع مرور الوقت من الحلقة أن البانيو ورغاوى الصابون أيضا ليست حقيقية، وأنها ترتدى ملابسها كاملة، لتثبت أن الحكم على مظاهر الأشياء ليس حكما دقيقا.

وتعتاد “دودي شو” الظهور بأشكال غريبة وغير تقليديةمن أجل إيصال مضمون برنامجها بشكل مختلف عن باقي الإعلاميين، حيث ظهرت خلال الاسبوع الماضي وعلى وجهها آثار كدمات وضرب للحديث عن ظاهرة العنف ضد المرأة.

 

 

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